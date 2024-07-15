Його звинувачували у насильстві: Динамо відправило скандального легіонера в оренду до Китаю

Жерсон Родрігес не зміг прижитися в Києві та останні роки їздив по орендах. Черговим клубом гравця Динамо став представник другого дивізіону чемпіонату Китаю.

Київське Динамо продовжує працювати на трансферному ринку у міжсезонні. Команда Олександра Шовковського не тільки підписує новачків накшталт Піхальонка та Рубчинського, а і прощається з непотрібними виконавцями.

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Китайський шлях Родрігеса

Одним із таких став гравець збірної Люксембурга Жерсон Родрігес. Вінгер має контракт із Динамо до літа 2025 року, однак жодна зі сторін не мала намір співпрацювати. Зрештою кияни знайшли варіант для оренди Жерсона.

Офіційний сайт Динамо повідомив, що Родрігес відправиться грати у Китай. Одіозного вінгера орендував клуб Гуансі Халіао. Команда виступає у другому за рівнем дивізіоні чемпіонату Китаю.

Після 17-ти турів Гуансі йде четвертим, у чотирьох балах позаду зони підвищення у класі. Термін оренди розрахований до кінця 2024 року, а у китайців буде право першочергового викупу футболіста.

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Нагадаємо, що Жерсон приєднався до Динамо у 2019 році за 2 мільйони євро. Втім непогану гру люксембуржець показував лише епізодично. У 53 матчах вінгер відзначився дев'ятьма голами та чотирма асистами.

Родрігеса часто звинувачували у порушенні дисципліни та неналежному ставленні до тренувань. Останні півроку гравець провів у словацькому Словані, але звідти Жерсона вигнали після того, як він не повернувся з матчів збірної.

Більш того, під час виступів у Словаччині Родрігеса звинуватили у домашньому насильстві та нападі на дівчину. Жерсону засудили до 18 місяців арешту умовно.