Від Ліги чемпіонів до Близького сходу: гравцем київського Динамо цікавиться клуб з ОАЕ

Скандальний люксембурзький футболіст Жерсон Родрігес близький до переїзду в Об'єднані Арабські Емірати. Кияни не проти відпустити гравця.

Клуб з ОАЕ Хор-Факкан зацікавлений в підписанні вінгера киян. Про подробиці трансферу поки не повідомляють.

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Родрігес і Динамо

Контракт Жерсона зі столичним клубом розрахований до 2025 року. В травні цього року братиславський Слован розірвав угоду з футболістом ще до її закінчення. В Київ гравець не повернувся.

В Динамо Родрігес приєднався у 2019 році з Японії. За футболіста "Джубіло Івата" київський клуб заплатив 2 мільйони євро. За час свого перебування в Україні Жерсон встиг потрапити у цілий ряд скандалів.

. Жерсон Родрігес найкращий бомбардир Люксембурга за всю історію національної команди.

Жерсон Родрігес також вже грав у оренді в Туреччині, Саудівській Аравії та Словаччині, але через свій характер ніде довго не затримався. За Динамо вінгер зіграв 42 матчі в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 1 асист.