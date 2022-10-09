Чемпіонат Європи з футболу у 2024 році прийме Німеччина. 9 жовтня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні відбудеться жеребкування відбору Євро-2024. Збірна України під час жеребкування дізнається імена суперників, з якими й зіграє за путівку на турнір.

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Головне про жеребкування

У відборі візьмуть участь 53 національні збірні. Під час жеребкування їх поділять на 10 груп (сім груп по п'ять команд і три групи по шість команд)

Німеччина, як господарка турніру, участі в жеребкуванні не приймає. Вона отримала пряму путівку на Євро-2024

Збірна Росії участі у відборі брати не буде. Команда і далі відсторонена від міжнародних матчів. Тож і на Євро-2024 її не буде.

Україна буде у третьому кошику під час жеребкування. Відтак нашими суперниками будуть по одній команді з першого, другого, четвертого та п'ятого кошиків. А також з шостого кошика, якщо наша збірна потрапить в групу з шістьма командами.

Збірні України та Білорусі розведуть під час жеребкування – вони не зможуть потрапити в одну групу. Крім того, під час церемонії УЄФА враховуватиме ще кілька факторів щодо інших учасників — політичних, географічних та організаційних.

Онлайн-трансляція жеребкування відбору Євро-2024