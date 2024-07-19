Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у плейоф відбору Євро-2025

У п'ятницю, 19 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування двох раундів плейоф відбору на Євро-2025 серед жіночих команд. Своїх суперників отримала збірна України.

Підопічні Володимира Пятенка за підсумком групового етапу кваліфікації здобули путівку до плейоф. В останньому турі збірна України перемогла Хорватію (2:0).

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Результати жеребкування плейоф

На шляху до фінального турніру Євро-2025 потрібно подолати два раунди плейоф. У першому "синьо-жовті" зіграють проти іншої представниці дивізіону В – Туреччини.

Поєдинки відбудуться у період з 23 до 29 жовтня. Перший матч збірна України зіграє на виїзді, а другий буде номінально домашнім.

Дивізіон C/A

Румунія – Польща

Греція – Бельгія

Чорногорія – Фінляндія

Грузія – Ірландія

Словенія – Австрія

Люксембург – Швеція

Білорусь – Чехія

Албанія – Норвегія

Дивізіон В

Туреччина – Україна

Хорватія – Північна Ірландія

Боснія і Герцеговина – Сербія

Азербайджан – Португалія

Угорщина – Шотландія

Словаччина – Уельс

У другому раунді плейоф 14 збірних розіграють сім путівок на Євро-2024. Загальна кількість учасників фінального турніру – 16.

Якщо збірна України за підсумком першого раунду переможе Туреччину, то в наступному зіграє з переможцем пари Греція/Бельгія.

Матчі другого раунду відбудуться 27 листопада – 3 грудня.

Другий раунд плейоф

Азербайджан/Португалія – Білорусь/Чехія

Угорщина/Шотландія – Чорногорія/Фінляндія

Туреччина/ Україна – Греція/Бельгія

– Греція/Бельгія Словаччина/Уельс – Грузія/Ірландія

Румунія/Польща – Словенія/Австрія

Хорватія/Північна Ірландія – Албанія/Норвегія

Боснія і Герцеговина/Сербія – Люксембург/Швеція

Зазначимо, що жіноча збірна України з футболу ще жодного разу не була учасником фінального турніру чемпіонату Європи.