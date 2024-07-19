Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у плейоф відбору Євро-2025

19 липня 2024, 17:54
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Джерело:

УАФ

У п'ятницю, 19 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування двох раундів плейоф відбору на Євро-2025 серед жіночих команд. Своїх суперників отримала збірна України.

Підопічні Володимира Пятенка за підсумком групового етапу кваліфікації здобули путівку до плейоф. В останньому турі збірна України перемогла Хорватію (2:0).

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Результати жеребкування плейоф

На шляху до фінального турніру Євро-2025 потрібно подолати два раунди плейоф. У першому "синьо-жовті" зіграють проти іншої представниці дивізіону В – Туреччини.

Поєдинки відбудуться у період з 23 до 29 жовтня. Перший матч збірна України зіграє на виїзді, а другий буде номінально домашнім.

Дивізіон C/A

  • Румунія – Польща
  • Греція – Бельгія
  • Чорногорія – Фінляндія
  • Грузія – Ірландія
  • Словенія – Австрія
  • Люксембург – Швеція
  • Білорусь – Чехія
  • Албанія – Норвегія

Дивізіон В

  • Туреччина – Україна
  • Хорватія – Північна Ірландія
  • Боснія і Герцеговина – Сербія
  • Азербайджан – Португалія
  • Угорщина – Шотландія
  • Словаччина – Уельс

У другому раунді плейоф 14 збірних розіграють сім путівок на Євро-2024. Загальна кількість учасників фінального турніру – 16.

Якщо збірна України за підсумком першого раунду переможе Туреччину, то в наступному зіграє з переможцем пари Греція/Бельгія.

Матчі другого раунду відбудуться 27 листопада – 3 грудня.

Другий раунд плейоф

  • Азербайджан/Португалія – Білорусь/Чехія
  • Угорщина/Шотландія – Чорногорія/Фінляндія
  • Туреччина/Україна – Греція/Бельгія
  • Словаччина/Уельс – Грузія/Ірландія
  • Румунія/Польща – Словенія/Австрія
  • Хорватія/Північна Ірландія – Албанія/Норвегія
  • Боснія і Герцеговина/Сербія – Люксембург/Швеція

Зазначимо, що жіноча збірна України з футболу ще жодного разу не була учасником фінального турніру чемпіонату Європи.

Автор: Сергій Шаховець