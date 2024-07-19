Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у плейоф відбору Євро-2025
Джерело:УАФ
У п'ятницю, 19 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування двох раундів плейоф відбору на Євро-2025 серед жіночих команд. Своїх суперників отримала збірна України.
Підопічні Володимира Пятенка за підсумком групового етапу кваліфікації здобули путівку до плейоф. В останньому турі збірна України перемогла Хорватію (2:0).
Читайте також Жіноча збірна Литви відмовилася грати з Білоруссю: УАФ відреагувала на вчинок друзів України
Результати жеребкування плейоф
На шляху до фінального турніру Євро-2025 потрібно подолати два раунди плейоф. У першому "синьо-жовті" зіграють проти іншої представниці дивізіону В – Туреччини.
Поєдинки відбудуться у період з 23 до 29 жовтня. Перший матч збірна України зіграє на виїзді, а другий буде номінально домашнім.
Дивізіон C/A
- Румунія – Польща
- Греція – Бельгія
- Чорногорія – Фінляндія
- Грузія – Ірландія
- Словенія – Австрія
- Люксембург – Швеція
- Білорусь – Чехія
- Албанія – Норвегія
Дивізіон В
- Туреччина – Україна
- Хорватія – Північна Ірландія
- Боснія і Герцеговина – Сербія
- Азербайджан – Португалія
- Угорщина – Шотландія
- Словаччина – Уельс
У другому раунді плейоф 14 збірних розіграють сім путівок на Євро-2024. Загальна кількість учасників фінального турніру – 16.
Якщо збірна України за підсумком першого раунду переможе Туреччину, то в наступному зіграє з переможцем пари Греція/Бельгія.
Матчі другого раунду відбудуться 27 листопада – 3 грудня.
Другий раунд плейоф
- Азербайджан/Португалія – Білорусь/Чехія
- Угорщина/Шотландія – Чорногорія/Фінляндія
- Туреччина/Україна – Греція/Бельгія
- Словаччина/Уельс – Грузія/Ірландія
- Румунія/Польща – Словенія/Австрія
- Хорватія/Північна Ірландія – Албанія/Норвегія
- Боснія і Герцеговина/Сербія – Люксембург/Швеція
Зазначимо, що жіноча збірна України з футболу ще жодного разу не була учасником фінального турніру чемпіонату Європи.