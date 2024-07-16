Україна – Хорватія 2:0

Голи: Корсун, 31, Кравчук, 35

"Синьо-жовті" ще перед заключним туром гарантували собі місце у плейоф. Проте перемога над хорватками гарантувала потрапляння туди з другого місця, пише 24 Канал.

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Все вирішилося в першому таймі

Формально домашній поєдинок українки провели у північномакедонському місті Скоп'є. У першому таймі відчутною перевагою володіли підопічні Пятенка. Українські дівчата створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт хорваток.

Рахунок у зустрічі був відкритий на 31-й хвилині матчу. Вероніка Андрухів завершила свій прорив правим флангом навісом у район одинадцятиметрової позначки. Катерина Корсун опинилися на ударній позиції та головою відправила м'яч до сітки воріт.

Через чотири хвилини українки подвоїли перевагу. Помилкою захисниць Хорватії скористалася Яна Калініна, яка відібрала м'яч та віддала на Роксолану Кравчук. Нападниця переграла воротарку та з близької відстані вразила ворота.

У підсумку Україна здобула впевнену перемогу над Хорватією з рахунком 2:0.

У фінальній таблиці групи В4 "синьо-жовті" набрали 11 очок та випередили хорваток у боротьбу за другу сходинку. Виграла квартет збірна Вельсу.

Таблиця групи В4 / фото УАФ

У п'ятницю, 19 липня, відбудеться жеребкування раунду плейоф. Тоді команда Володимира Пятенка дізнається суперниць. Матчі першого раунду відбудуться у жовтні.