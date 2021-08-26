Баварія та Барселона: визначилися суперник Динамо в Лізі чемпіонів

Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Своїх суперників у групі отримало і київське Динамо

Динамо перед жеребкуванням потрапило в четвертий кошик. Відтак очікувати на простих суперників киянам не довелося.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Під час жеребкування Динамо потрапило до групи E, де їх суперниками стали Баварія, Барселона та Бенфіка.

Варто відзначити, що Динамо грало з Барселоною в минулому сезоні Ліги чемпіонів. А в Бенфіці виступає український нападник Роман Яремчук.

Дати матчів

На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.

Точний календар матчів Динамо буде відомий згодом.