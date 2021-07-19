Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар, який за підсумками минулого сезону УПЛ став срібним призером, розпочинає боротьбу в Лізі чемпіонів. "Гірники" стартують у 3 кваліфікаційному раунді.

З ким зіграє Шахтар у Лізі чемпіонів

У Ньйоні (Швейцарія) 19 липня відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.

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У 3 кваліфікаційному раунді Шахтар зіграє проти бельгійського Генка. Перший матч відбудеться на полі Генка.

Український клуб бере учать у кваліфікації Ліги чемпіонів у "шляху представників ліг". Під час жеребкування Шахтар був серед сіяних команд, відтак уникнув зустрічі з Бенфікою, Монако та Селтіком чи Мітьюлландом.

Серед несіяних команд був московський Спартак. Та Шахтар і Спартак не можуть зустрітися, адже УЄФА розводить українські та російські команди.

Дата матчів 3 раунду кваліфікації

3 – 4 серпня (перші матчі)

10 серпня (матчі-відповіді)

Переможці пройдуть у раунд плей-офф, в якому визначать, хто пройде у груповий етап. Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 2 серпня.