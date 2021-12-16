Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2022/2023

Збірна України з футболу 16-го грудня отримала суперників у третьому в історії розіграші Ліги націй. У сезоні-2022/2023 українська команда виступить у другому за силою дивізіоні B.

Під час жеребкування Ліги націй збірна України була серед сіяних команд дивізіону B, тому уникнула зустрічі зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією.

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Також УЄФА розвів Україну та Росію. Російська збірна потрапила до другого кошика.

Суперники України у дивізіоні B

Вірменія

Ірландія

Шотландія

Календар матчів Ліги націй

. У 2018 році збірна України посіла перше місце у дивізіоні B та підвищилася у класі. У 2020 році "синьо-жовті" покинули дивізіон A після того, як нашій команді зарахували технічну поразку проти Швейцарії.

1-й тур: 2 – 4 червня 2022 року.

2-й тур: 5 – 8 червня 2022 року.

3-й тур: 9 – 11 червня 2022 року.

4-й тур: 12 – 14 червня 2022 року.

5-й тур: 22 – 24 вересня 2022 року.

6-й тур: 25 – 27 вересня 2022 року.