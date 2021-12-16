Німеччина, Італія та Англія зіграють в одній групі Ліги націй: результати жеребкування
16 грудня 2021 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування Ліги націй сезону-2022/2023. Свого суперника дізналася і збірна України.
У третьому сезоні Ліги націй традиційно виступлять 55 національних збірних, які розділені на чотири дивізіони – A, B, C, D. Список ліг складено на основі результатів збірних у Лізі націй-2020/2021.
До теми Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2022/2023
Дивізіон A
- Група 1 – Австрія, Хорватія, Данія, Франція
- Група 2 – Чехія, Швейцарія, Португалія, Іспанія
- Група 3 – Угорщина, Англія, Німеччина, Італія
- Група 4 – Уельс, Польща, Нідерланди, Бельгія
Дивізіон B
- Група 1 – Вірменія, Ірландія, Шотландія, Україна
- Група 2 – Албанія, Ізраїль, Росія, Ісландія
- Група 3 – Чорногорія, Румунія, Фінляндія, Боснія і Герцеговина
- Група 4 – Словенія, Сербія, Норвегія, Швеція
Дивізіон C
- Група 1 – Фарерські острови, Литва, Люксембург, Туреччина
- Група 2 – Кіпр/Естонія, Косово, Греція, Північна Ірландія
- Група 3 – Казахстан/Молдова, Азербайджан, Білорусь, Словаччина
- Група 4 – Гібралтар, Грузія, Північна Македонія, Болгарія
Дивізіон D
- Група 1 – Ліхтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвія
- Група 2 – Сан Марино, Кіпр/Естонія, Мальта
Календар матчів Ліги націй
- 1-й тур: 2 – 4 червня 2022 року.
- 2-й тур: 5 – 8 червня 2022 року.
- 3-й тур: 9 – 11 червня 2022 року.
- 4-й тур: 12 – 14 червня 2022 року.
- 5-й тур: 22 – 24 вересня 2022 року.
- 6-й тур: 25 – 27 вересня 2022 року.