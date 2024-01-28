Тепла ванна для фаворитів: з ким зіграють Мудрик та Забарний в 1/8 фіналу Кубка Англії

Челсі ще не гарантував собі вихід у п'ятий раунд Кубка, але вже знає потенційного суперника. На Борнмут же чекає бій проти ексчемпіона Англії.

Цими вихідними в Кубку Англії відбулись матчі 1/16 фіналу. Головні фаворити турніру змогли пройти далі, а в центральній грі стадії Манчесер Сіті мінімально переміг Тоттенхем.

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А ось Челсі Михайла Мудрика ще не забезпечив собі прохід далі. "Сині" зіграли внічию з Астон Віллою, тому на команди очікує перегравання 7 лютого.

Тим не менш, Челсі вже дізнався потенційного опонента в разі проходу бірмінгемців. В 1/8 фіналу лондонці можуть зіграти проти Лідса або Плімута, які представляють Чемпіоншип.

Інша ж команда українця Борнмут, де виступає Ілля Забарний, вже пройшла до наступної стадії. На "вишень" чекатиме бій проти лідера другого дивізіону Лестера.

Всі пари 1/8 фіналу Кубка Англії:

Блекберн / Рексхем – Ньюкасл

Челсі / Астон Вілла – Лідс / Плімут

Борнмут – Лестер

Ліверпуль – Вотфорд / Саутгемптон

Брістоль Сіті / Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед

Вулверхемптон – Брайтон

Шеффілд Венсдей / Ковентрі – Мейдстоун

Лутон – Манчестер Сіті

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Що ж стосується фаворитів змагання, то жереб був для них вдалим. Манчестер Сіті завітає в гості до аутсайдера АПЛ Лутона, а на Ліверпуль чекає домашній бій проти Вотфорди чи Саутгемптона.

У свою чергу Манчестер Юнайтед гратиме проти Ноттінгема чи Брістоль Сіті. Присутній на цій стадії і представник аж шостого дивізіону Англії Мейдстоун. Команді також пощастило із жеребом, її суперником буде Ковентрі або Шеффілд Венсдей.