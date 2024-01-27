Евертон – Лутон 1:2

Гол: Гаррісон, 55 – Миколенко, 39 (автогол), Вудроу, 90+6

Обидві команди у чемпіонаті АПЛ борються за виживання в елітному дивізіоні. Проте у звітному поєдинку фаворитами були "іриски", пише 24 Канал.

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У стартовому складі господарів вийшов Віталій Миколенко. Український легіонер проводить чудовий сезон у складі "ірисок".

На жаль, саме Миколенко став антигероєм першого тайму. На 39-й хвилині матчу під час розіграшу кутового Віталій зрізав м'яч у власні ворота. Таким неприємним голом українець вивів Лутон вперед.

Відео автоголу Миколенка

Господарі оговталися на початку другої половини гри. Джек Гаррісон обіграв кількох суперників та завдав красивого удару з межі штрафного майданчику. Голкіпер "капелюшників" був безсилий допомогти своїй команді.

За кілька хвилин Лутон втратив стовідсоткову нагоду вийти вперед. Форвард гостей Елайджа Адебайо впритул розстрілював ворота Евертона, але Жоау Віржінія дивовижним сейвом врятував "ірисок".

Здавалося, що матч завершиться нічиєю. Але на останній компенсованій хвилині Колі Вудісон приніс перемогу Лутону.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Лутон Тауна. Евертон припинив боротьбу за Кубок Англії.

Відеоогляд матчу Евертон – Лутон