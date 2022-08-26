Могло бути гірше, могло бути краще, – Срна про жеребкування групового раунду ЛЧ для Шахтаря

Донецький Шахтар перебував під час жеребкування групового раунду ЛЧ у третьому кошику. В результаті жеребкування Шахтар зіграє у групі F.

Срна: Найважливіше, щоб отримували задоволення від ігор

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ визначилися 25 серпня. "Гірники" змагатимуться за вихід у плей-офф з мадридським Реалом, німецьким Лейпцигом і шотландським Селтиком.

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Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував підсумки жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

У Лізі чемпіонів легких груп не буває. Битимемося до останнього. Реал Мадрид – це, звичайно, Реал Мадрид. З Селтіком ми вже грали 18 та 15 років тому. Лейпциг хороша команда. Тому скажемо так: могло бути гірше, могло бути краще,

– наголосив фахівець.

"В нас молода команда, новий тренер. Найважливіше, щоб отримували задоволення від ігор, які чекають на нас. На жаль, повні трибуни не будуть в Україні, але я впевнений, що будуть у Варшаві. Прийде багато наших уболівальників, українців – вони заслуговують, як і вся Україна, щоб ми показали гарний яскравий футбол, щоб вони отримували задоволення від нашої гри", – сказав хорватський спеціаліст.

Срна прокоментував нинішній стан команд-суперниць.

"Лейпциг, як і ми, стартував не так добре: у них два очки у трьох іграх. Селтік не дивився, а Реал – це Реал. Будемо аналізувати. Спочатку треба думати про Кривбас, добре підготуватися. Потім Рух. А після цього думатимемо про Лігу чемпіонів", – додав Срна.

Матч першого туру групи Ліги чемпіонів Шахтар зіграє 6-го або 7-го вересня.

У першому турі УПЛ "гірники" розписали нульову мирову (0:0) з Металістом 1925. Попереду перед стартом у Лізі чемпіонів команда Йовічевіча зіграє проти Кривбаса (28 серпня) та Руха (2 вересня).