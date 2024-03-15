Лунін та Зінченко дізнаються своїх суперників: жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів-2023/2024. Своїх суперників у швейцарському Ньоні дізнаються Олександр Зінченко та Андрій Лунін.

За підсумками 2-матчевих протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів боротьбу продовжують 8 європейських грандів. Увага українського уболівальника буде особливо прикута до двох клубів – лондонського Арсенала Олександра Зінченка та мадридського Реала, за який виступає голкіпер Андрій Лунін. Останній має шанс вдруге підійняти над головою трофей ЛЧ (вперше Лунін став переможцем турніру у 2022-му році), передає 24 Канал.

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Хто зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Вже о 13:00 (за київським часом) футбольні фанати дізнаються чвертьфінальні пари найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Іспанія матиме найбільше представництво у наступному раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. Аж три клуби захищатимуть честь Ла Ліги, одразу два колективи є представниками Мадрида.

Реал (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

Арсенал (Англія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Барселона (Іспанія)

Атлетіко Мадрид (Іспанія)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів між собою можуть зустрітися клуби, які представляють одну і ту ж країну. Також стануть відомі переможці яких пар зустрінуться між собою у півфіналі ЛЧ.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Лігу чемпіонів взяв Манчестер Сіті, який у фіналі мінімально здолав Інтер (1:0, гол забив Родрі). Італійський клуб вибув із ЛЧ після протистоянь проти мадридського Атлетіко в 1/8 фіналу турніру.