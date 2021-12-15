Стадія 1/8 фіналу Кубка України розпочалася наприкінці жовтня і завершилася перенесеним матчем Дніпра-1 проти ЛНЗ у грудні. У підсумку в 1/4 фіналу вийшли 7 представників Прем'єр-ліги та один – Першої ліги України.
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Перед жеребкуванням 8 команд були розділені на два кошики. Серед сіяних команд були Динамо, Шахтар, Ворскла і Зоря. Відповідно, ці клуби не могли зустрітися між собою в 1/4 фіналу.
Серед несіяних клубів – Дніпро-1, Львів, Олександрія та Металіст. Перевага несіяних клубів у тому, що матчі 1/4 фіналу вони гарантовано зіграють вдома.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
- Дніпро-1 – Ворскла
- Олександрія – Динамо
- Металіст – Зоря
- Львів – Шахтар