Стадія 1/8 фіналу Кубка України розпочалася наприкінці жовтня і завершилася перенесеним матчем Дніпра-1 проти ЛНЗ у грудні. У підсумку в 1/4 фіналу вийшли 7 представників Прем'єр-ліги та один – Першої ліги України.

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Перед жеребкуванням 8 команд були розділені на два кошики. Серед сіяних команд були Динамо, Шахтар, Ворскла і Зоря. Відповідно, ці клуби не могли зустрітися між собою в 1/4 фіналу.

Серед несіяних клубів – Дніпро-1, Львів, Олександрія та Металіст. Перевага несіяних клубів у тому, що матчі 1/4 фіналу вони гарантовано зіграють вдома.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Дніпро-1 – Ворскла

Олександрія – Динамо

Металіст – Зоря

Львів – Шахтар

До уваги. Базовий день матчів 1/4 фіналу – 2 березня 2022 року. Чинним володарем трофею є київське Динамо. Фінал запланований на 11 травня. Де відбудеться фінальна гра – поки невідомо.