Сенсаційний аутсайдер поміж 7 клубів АПЛ: хто пробився в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги
Джерело:твітер Carabao Cup
Визначились усі чвертьфіналісти Кубка англійської ліги. Серед них є один сенсаційний клуб.
Серед клубів, які представляють АПЛ, є команда з Чемпіоншипу – Чарльтон, який в 1/8 фіналу переграв Брайтон. Клуб другої за силою ліги Англії несподівано переграв підопічних колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі з підсумками серії післяматчевих пенальті 4:3.
Варто побачити МанСіті вибив Ліверпуль із Кубка ліги у божевільній перестрілці з 5 голами: відеоогляд
У центральному матчі стадії 1/8 фіналу Манчестер Сіті вибив із турніру Ліверпуль. Команда на обох видали 5 голів та подарували фанатам шалене гольове шоу на футбольному полі.
Серед головних претендентів на трофей залишаються обидва Манчестери та Лестер.
Визначились чвертьфінальні пари Кубка ліги. Жереб розвів прямих конкурентів.
Жеребкування 1/4 фіналу Кубка ліги
- Манчестер Юнайтед – Чарльтон
- Саутгемптон – Манчестер Сіті
- Ноттінгем Форест – Вулверхемптон
- Ньюкасл – Лестер
У цих дуетах найбільш конкурентний та рівний матч буде у парі Ноттінгем Форест – Вулверхемптон, а в усіх трьох інших поєдинках є явні фаворити.