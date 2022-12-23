МанСіті – Ліверпуль 3:2

Голи: Голанд, 10, Махрез, 47, Акен, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48

Цей поєдинок нагадував за напругою та цікавістю фінал Кубка ліги, а не лише стадію 1/8. МанСіті вдалось забити швидкий гол. Вже на 10-й хвилині Голанд зіграв на випередження після передачі з флангу у центр штрафного майданчика. Ерлінг вистрибнув з-за спини захисника та у стрибку замкнув ногою передачу – 1:0, пише 24 канал.

Дивіться також У стилі Роналду: лідер МЮ відзначився божевільним голом, пробігши пів поля – переможне відео

Рівно 10 хвилин господарі володіли перевагою у рахунку. Матіп класно передачею знайшов Мілнера. Капітан Ліверпуля віддав на Карвалью, який ударом в один дотик відправив м'яч повз Ортегу. Ліверпуль швидко зрівняв цифри на табло 1:1.

Чудові нагоди змарнували Аке та Голанд, але Келлехер класно зіграв у своїх моментах.

На перерву команди пішли за рівного рахунку 1:1. Більше голів було після відпочинку. Команди Гвардіоли та Клоппа обмінялись голами на старті другої 45-хвилинки. За дві хвилини після суддівського свистка "містяни" вдруге повели у рахунку 2:1. Родрі класним закиданням знайшов на іншому фланзі Махреза. Ріяд першим дотик зупинив верхову передачу, а другий пробив повз голкіпера МанСіті.

Наступна атака у матчі закінчилась ще один голом. Ліверпуль вибіг у стрімку контратаку, Нуньєс віддав на Салаха, який паралельно підключився до атаки. Мохаммед зрівняв рахунок 2:2.

Переможний гол у зустрічі був забитий на 58-й хвилині. Де Брюйне не став традиційно виконувати передачу з кутового, а швидко розіграв із Палмером. Той віддав у відповідь, а тоді аж Кевін зробив верхову передачу на дальню стійку, де Аке був зовсім вільним – 3:2.

Як не стались гості, але відігратись втретє за поєдинок не змогли.

Манчестер Сіті перемагає 3:2 та виходить у чвертьфінал Кубка англійської ліги.

Відеоогляд матчу МанСіті – Ліверпуль

До слова. У наступному раунді МанСіті зіграє на виїзді проти Саутгемптона. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 10 чи 11 січня 2023 року.