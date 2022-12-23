Серед клубів, які представляють АПЛ, є команда з Чемпіоншипу – Чарльтон, який в 1/8 фіналу переграв Брайтон. Клуб другої за силою ліги Англії несподівано переграв підопічних колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі з підсумками серії післяматчевих пенальті 4:3.

Варто побачити МанСіті вибив Ліверпуль із Кубка ліги у божевільній перестрілці з 5 голами: відеоогляд

У центральному матчі стадії 1/8 фіналу Манчестер Сіті вибив із турніру Ліверпуль. Команда на обох видали 5 голів та подарували фанатам шалене гольове шоу на футбольному полі.

Серед головних претендентів на трофей залишаються обидва Манчестери та Лестер.

Визначились чвертьфінальні пари Кубка ліги. Жереб розвів прямих конкурентів.

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка ліги

Манчестер Юнайтед – Чарльтон

Саутгемптон – Манчестер Сіті

Ноттінгем Форест – Вулверхемптон

Ньюкасл – Лестер

У цих дуетах найбільш конкурентний та рівний матч буде у парі Ноттінгем Форест – Вулверхемптон, а усіх трьох інших поєдинках є явні конкуренти.

Важливо! Матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться 10 або 11 січня 2023 року.