Среди клубов, представляющих АПЛ, есть команда из Чемпионшипа – Чарльтон, в 1/8 финала переигравший Брайтон. Клуб второй по силе лиги Англии неожиданно обыграл подопечных бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби с итогами серии послематчевых пенальти 4:3.

Стоит увидеть МанСити выбил Ливерпуль из Кубка лиги в сумасшедшей перестрелке с 5 голами: видеообзор

В центральном матче стадии 1/8 финала Манчестер Сити выбил из турнира Ливерпуль. Команда на обоих выдали 5 голов и подарили фанатам безумное голевое шоу на футбольном поле.

Среди главных претендентов на трофей остаются оба Манчестера и Лестера.

Определились четвертьфинальные пары Кубка лиги. Жребий развел прямых конкурентов.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги

Манчестер Юнайтед – Чарльтон

Саутгемптон – Манчестер Сити

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон

Ньюкасл – Лестер

В этих дуэтах наиболее конкурентный и равный матч будет в паре Ноттингем Форест – Вулверхэмптон, а во всех трех других поединках есть явные фавориты.

Важно! Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги состоятся 10 или 11 января 2023 года.