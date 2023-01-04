Жерар Піке надіється відновити свою кар'єру в ФК Андорра. Та виникли певні труднощі.
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Цікаво, що іспанський захисник – власник клубу Андорра. Він став головою команди у грудні 2018-го року. Колектив виступає у Сегунді, другому по силі чемпіонат Іспанії, де посідає 10-е місце. Команда ж зі самої країни Андорри.
Все що заважає Піке бути заграним за Андорру – проблеми з фінансовими правилами Сегунди. Піке сам собі буде виплачувати зарплату, що повинен проконтролювати комітет Ла Ліги. Іспанський захисник буде вимушений піти на значне зменшення заробітку.
Невизначеність Піке
- Неочікувано посеред сезону Жерар вирішив завершити виступи за Барселону. Гравець чутливо попрощався з усіма фанатами "синьо-гранатових".
- Незабаром, гравець повернувся на лаву запасних Барселони, через нестачу центральних захисників у команді.
- Піке на полі так і не з'явився, але відзначитись зумів. Захисник отримав червону картку за розмови з арбітром матчу, перебуваючи на заміні. Піке відсторонили на 4 матчі, в яких він і не планував грати.