Жерар Піке надіється відновити свою кар'єру в ФК Андорра. Та виникли певні труднощі.

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Цікаво, що іспанський захисник – власник клубу Андорра. Він став головою команди у грудні 2018-го року. Колектив виступає у Сегунді, другому по силі чемпіонат Іспанії, де посідає 10-е місце. Команда ж зі самої країни Андорри.

Все що заважає Піке бути заграним за Андорру – проблеми з фінансовими правилами Сегунди. Піке сам собі буде виплачувати зарплату, що повинен проконтролювати комітет Ла Ліги. Іспанський захисник буде вимушений піти на значне зменшення заробітку.

Невизначеність Піке