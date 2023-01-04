Жерар Пике надеется возобновить свою карьеру в ФК Андорра. Но возникли некоторые трудности.
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Интересно, что испанский защитник – владелец клуба Андорра. Он стал главой команды в декабре 2018 года. Коллектив выступает в Сегунди, второй по силе чемпионат Испании, где занимает 10 место. Команда самой страны Андорры.
Все что мешает Пике быть заигранным за Андорру – проблемы с финансовыми правилами Сегунды. Пике сам будет выплачивать зарплату, которую должен проконтролировать комитет Ла Лиги. Испанский защитник будет вынужден пойти на значительное уменьшение заработка.
Неопределенность Пике
- Неожиданно в сезоне Жерар решил завершить выступления за Барселону. Игрок чувствительно простился со всеми фанатами "сине-гранатовых".
- Вскоре игрок вернулся на скамью запасных Барселоны из-за нехватки центральных защитников в команде.
- Пике на поле так и не появилось, но отличиться сумел. Защитник получил красную карточку за разговоры с арбитром матча, находясь на замене. Пике отстранили на 4 матча, в которых он и не планировал играть.