Ще один адвокат Василя: Жан-Клод Ван Дамм заступився за Ломаченка

Культовий американський актор Жан-Клод Ван Дамм не погодився з результатом поєдинку Ломаченко – Хейні. Зірка бойовиків прокоментував рішення суддів.

Василь Ломаченко зазнав поразки у 12-раундовому поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні. Судді одноголосно віддали перемогу 24-річному боксеру з США.

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Ван Дамм: Ломаченко переміг

Проте багато експертів та фахівців не погоджуються з рішенням суддів. До захисників Ломи приєднався знаменитий актор Жан-Клод Ван Дамм. На його думку, перемогу в поєдинку здобув саме Ломаченко.

Привіт, це Жан-Клод Ван Дамм. Різниця в 11 років. Цей хлопець програв. Хейні програв. А інший хлопець, Ломаченко, переміг. Усе дуже просто. Це американська публіка, і в них було троє суддів зі США. Я розбираюся в боксі та змішаних єдиноборствах, і він програв. Без сумнівів. Дякую,

– сказав Ван Дамм.

Відео коментаря Ван Дамма

Раніше олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк назвав головні причини поразки Ломаченка. На думку титулованого атлета, американці обрали фінансово більш привабливий проєкт та залишили пояси Хейні.

До слова. Жан-Клод Ван Дамм був чемпіоном Європи з карате та кікбоксингу у 1979 році в середній вазі серед професіоналів. За свою бійцівську кар'єру він провів загалом 55 боїв, у яких здобув 53 перемоги (50 з них – нокаутом, 3 – технічним нокаутом) та 2 рази програв за рішенням суддів. У 1982 році Ван Дамм залишив змагання та обрав акторську професію.