Це яскравий приклад подвійних стандартів, – Беленюк про дозвіл збірній України виступати на Євро

Жан Беленюк незадоволений рішенням Міністерства молоді та спорту. Олімпійський чемпіон прагне рівноправності.

Жан Беленюк вимагає справедливості в українському спорті. Олімпійський чемпіон наводить приклади подвійних стандартів.

Варте уваги Відмовлялись знімати: IJF відреагувала на глядачів із георгіївськими стрічками на ЧС з дзюдо

Ваги перехились на користь футболу

Жан Беленюк розповів, що він отримав відповідь Мінмолодьспорту на його звернення щодо особливих умов допуску участі національної збірної з футболу у відборі на Євро-2024, до якого допущені спортсмени з Білорусі. Міністерство у своєму листі зазначило, що головне, щоб не було очних зустрічей українських та білоруських команд. Беленюка обурило те, що Мінспорту знайшла таке виправдання своїм діям, нібито скоріше за все достеменно знаючи, що цього не буде.

В мене не має інформації щодо тексту звернення Української асоціації футболу до Мінмолодьспорту, проте можемо тільки здогадуватись, які сильні аргументи привела УАФ, що Національна збірна з футболу буде брати участь у відборі на Чемпіонаті Європи-2024 і Міністерство цю інформацію взяло до відома, фактично дозволивши брати участь у змаганнях, у порушення свого ж наказу. Цікаво, що судячи з тексту листа, це була вже друга відповідь, можу лише припустити, що у першій відповіді була відмова,

– розповів Жан Беленюк.

Бойкоти українців