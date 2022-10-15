Олімпійський чемпіон Беленюк відкрив "Забіг за Мир" на підтримку України у ПАР: фото з події

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) 15 жовтня відбувся забіг на підтримку України. Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та сумісництвом депутат Жан Беленюк відвідав спортивну подію.

Єдиний олімпійський чемпіон України у Токіо урочисто відкрив Забіг за Мир на підтримку України. Спортивний захід у ПАР відбувся за підтримки та ініціативи Посольства України.

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Інший континент теж солідарний із українцями

Член української делегації на 145 Асамблеї Міжпарламентського Союз Жан Беленюк виступив зі вступним словом. Під час заходу борець був одягнений у чорну футболку з оригінальним написом: "I'm Afro-Ukrainian".



Беленюк на забігу у ПАР на підтримку України / Фото з телеграм-каналу ВРУ

У благодійному забігу стартувало декілька тисяч місцевих мешканців Південно-Африканської Республіки.



Жан Беленюк на Забігу за Мир / Фото з телеграм-каналу ВРУ