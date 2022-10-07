Беленюк розповів, чи продовжить спортивну кар’єру. Він наголосив, що для нього наразі є важливою перемога України, а спорт на другому плані.

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Беленюк: Мені теж потрібно доводити статус найсильнішого

"Життя покаже щодо спортивної кар’єри. Пріоритет наразі в усіх українців один – це перемога у війні. Ми докладаємо максимум сил, щоб вона настала якомога скоріше. Наразі я не можу сказати на 100%, що буду до чогось готуватися.

Якщо я буду відчувати, що я в хорошій формі, то так. Мене ж не будуть брати виключно за те, що я – Жан Беленюк. Мені теж потрібно доводити статус найсильнішого в цій ваговій категорії. Конкуренція з кожним роком зростає, а я стаю все більш віковим спортсменом. Треба підходити до цього з холодною головою та реально оцінювати свої шанси.

Для мене ніколи не було пріоритетом бути лише чемпіоном України. Якщо буду бачити, що спроможний конкурувати на найвищому рівні, то тоді я прийму цей виклик. Якщо ні, то не потрібно, як говорить моя мама, щоб "тобою вибивали килим". Не буду розчаровувати свою маму, не хочу, щоб вона це бачила", – розповів Беленюк.

Спортсмен зазначив, що наразі важко щось спрогнозувати.

У процесі відчуваєш цей дух конкуренції, хочеш бути кращим. Не віддавати бали, а навпаки, набирати їх самому, навіть якщо твій конкурент молодший за тебе. З цим народжується бажання тренуватися, іти вперед та показувати результат. Але є запитання: наскільки ти готовий до цього? Головне, щоб наші бажання збігались із можливостями,

– додав Беленюк.

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