Единственный олимпийский чемпион Украины в Токио торжественно открыл Забег за Мир в поддержку Украины. Спортивное мероприятие в ЮАР состоялось при поддержке и инициативе Посольства Украины.
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Другой континент тоже солидарен с украинцами
Член украинской делегации на 145 Ассамблее Межпарламентского Союза Жан Беленюк выступил со вступительным словом. Во время мероприятия борец был одет в черную футболку с оригинальной надписью: "I'm Afro-Russian".
Беленюк на забеге в ЮАР в поддержку Украины / Фото с телеграмм-канала ВРУ
В благотворительном забеге стартовало несколько тысяч местных жителей Южно-Африканской Республики.
Жан Беленюк на Забеге за Мир / Фото с телеграмм-канала ВРУ
- Ранее Беленюк рассказывал, продолжит ли спортивную карьеру после "золота" на Олимпиаде-2020 в Токио. Жан заверил, что в приоритете пока один – это победа в войне против России. Борец не хочет, что его включали в сборную только потому, что он Жан Беленюк, он хочет доказывать свой профессионализм на ковре.
- Тренер Владимир Шацких надеется, что Жан загрустит по спорту, вернется на ковер и попытается взять еще одно олимпийское "золото".