Звичайне окозамилювання: Беленюк розповів, як Росія обійде санкції МОК

Міжнародний олімпійський комітет намагається всидіти на двох стільцях у питанні допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Проте накладені санкції на представників країн-агресорів можуть виявитися фікцією.

У новій постанові від 28 березня МОК рекомендував федераціям повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань під "нейтральним" прапором. Санкції комітету залишилися для атлетів, які підтримують війну проти України, а також представників військових формувань країн-агресорів.

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Розмита позиція МОК щодо санкцій

Проте такі обмежувальні дії Комітету не є ефективними, оскільки Росія та Білорусь зможуть ними знехтувати. Такої думки дотримується олімпійський чемпіон, а також народний депутат України Жан Беленюк.

Як на мене, то це наша велика дипломатична поразка, бо під нейтральним прапором вони виступали і на минулих Олімпійських іграх. Навіть легкоатлети на позаминулих Олімпійських іграх змагалися під нейтральним прапором. Тобто це взагалі окозамилюванням називається: певні санкції нібито, але ніхто не знає, яким чином вони будуть відстежуватися і кого дійсно будуть карати. Це все для того, щоб зменшити рівень засудження від людей за подібні рекомендації. Адже тепер є номінальні обмеження для представників Росії та Білорусі,

– заявив Беленюк.

Російські військові зможуть потрапити на Олімпіаду

Недопуск спортсменів, які знаходяться на контракті в Збройних силах країн-агресорів взагалі легко обійти.

Це просто робиться звільнення зі складу Збройних сил, бо вони по суті в ніяких конфліктах здебільшого не беруть участі. Вони просто номінально являються спортсменами ЗС РФ або Національної гвардії РФ. Вони просто звільняються або у певний юридичний спосіб уникають подібних санкцій зі сторони Міжнародних федерацій, якщо ті вказуватимуть на перебування в Збройних силах чи статус військовослужбовці. Цю історію абсолютно легко обійти і ніяким чином це не стане на заваді представникам Росії та Білорусі для участі в міжнародних змаганнях,

– розповів Беленюк.

Зазначимо, що у відповідь на рекомендації МОК Кабінет Міністрів України ухвалив жорстке рішення заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступатимуть суперники з Росії та Білорусі. Проте бойкот не вирішить усіх проблем. Цілком вірогідно, що у виграші залишаться якраз російські спортсмени, а не українські.

Такої думки дотримується призер Олімпійських ігор Олег Верняєв. Відомий гімнаст вважає, що українські атлети повинні відстоювати інтереси держави на спортивному фронті, як військові на передовій.