Беленюк відверто розповів, чому не повертається у спорт після "золота" Олімпіади-2020

На Олімпіаді-2020 у Токіо Беленюк став єдиним олімпійським чемпіоном від України. Жан здобув "золото" з греко-римської боротьби.

Після найбільших змагань у житті будь-якого спортсмена Беленюк не брав участі у жодному серйозному старті. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Жан розповів, кому та чому поступився місцем іншому борцю у збірній України.

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Беленюк: Це відволікало мене від тренувального процесу

"Я поступився своїм місцем Андрію Антонюку, це борець з Тернополя. Він йшов другим номером у відборі. На це є дві причини. Я бачив необхідність залучення до певної дипломатичної та гуманітарної роботи. Це відволікало мене від тренувального процесу. Я не був готовим ні фізично, ні морально до виступів на цих змаганнях", – сказав депутат-борець.

Беленюк розповів, що до міжнародного старту потрібно проробити чимало клопіткої роботи у тренувальному процесі. Із різних причин Жану не вдалось провести багато часу на килимі, адже були інші запитання, які були вагомішими для країни та самого борця.

"Це входило в моє планування"

Жан зізнався, що перерва у змаганнях була у майбутньому його плані після Олімпійських ігор у Токіо.

Якщо підходити серйозно до цієї підготовки, їхати виборювати медаль, то це системна клопітка робота. В мене не вийшло цього зробити в силу різних причин. Тому я вирішив не брати участь. Це входило в моє планування, я збирався взяти невелику паузу після Олімпіади-2020. Те, що я виграв відбір, стало дещо несподіванкою. Так вийшло, що тоді моя фізична форма давала мені можливість виграти його. Але для того, щоб брати участь у чемпіонаті світу та претендувати на високе місце не була проведена певна робота,

– відповів олімпійський чемпіон-2020.