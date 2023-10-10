Провал борців без прапора на чемпіонаті світу: Беленюк оцінив виступ "нейтральних" росіян

Міжнародна федерація боротьби зробила амністію терористам та допустила росіян та білорусів до ЧС-2023. Проте вони не змогли здобути якихось гучних перемог у Белграді .

Олімпійський чемпіон-2020 та народний депутат України Жан Беленюк поділився своїми враженнями від виступу представників РФ та РБ на ЧС-2023. Велика делегація країн-агресорів поїхала додому практично ні з чим.

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Росіяни не взяли жодної ліцензії

На думку Беленюка, тривала відсутність російських та білоруських борців на престижних міжнародних змаганнях далася взнаки на їхніх результатах.

Вони приїхали на чемпіонат повним складом. Не знаю, як у них проходив відбір, але були як молоді, яких бачив вперше, так і досвідчені борці. Але з 10 категорій тільки один атлет без прапора взяв бронзу, причому ще і в неолімпійській категорії! Навіть жодної ліцензії вони не взяли! Чому? Можу лише припустити, що це неможливість довгий час змагатися на міжнародному рівні, можливо, якийсь додатковий тиск на них,

– сказав Беленюк.

Зазначимо, що Жан Беленюк на чемпіонаті світу з боротьби завоював бронзову нагороду, а також здобув олімпійську ліцензію.

Як виступила збірна України на ЧС-2023 з боротьби

Загалом наші борці завоювали п'ять нагород та дві олімпійські ліцензії на ЧС-2023. Віцечемпіонкою світу у ваговій категорії до 59 кілограмів стала Юлія Ткач. Бронзу, а також путівку до Парижу-2024 вибороли Ірина Коляденко (до 62 кг) та Жан Беленюк (до 87 кг). Бронзові медалі також в активі Ярослава Фільчакова (до 82 кг) та Василя Михайлова (до 79 кг).