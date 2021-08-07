Жахливий рік, вилила десять літрів сліз, – Левченко після виступу на Олімпіаді-2020

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася емоціями після завершення змагань на Олімпіаді.

Юлія Левченко прокоментувала свій 8-й результат на Олімпіаді.

Дивіться також Українка Магучіх здобула "бронзу" на Олімпіаді зі стрибків у висоту

"Дуже важкий сезон. Я щаслива, що опинилася на Олімпіаді. Дякую всім за підтримку. Ніхто не тиснув, тому все добре. Буду працювати. Рік жахливий, не побоюся цього слова. В цілому, так склалося, що я не змогла реалізувати всі, що хотіла", – сказала українка.

Десять літрів сліз вилила за цей рік. Париж попереду,

– підсумувала Левченко.

Підсумки виступу висотниць на Олімпаді