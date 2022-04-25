Левченко: Чекаємо, віримо, живемо і дихаємо

За словами Юлії, вона пам'ятає тільки перші два дні війни, далі – все як у тумані. Спортсменка наголосила, що українці "уміють усміхатися і радіти життю, навіть з щемом в серці".

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Заради яскравих днів і посмішок, заради майбутнього! Трошки кольору з пам’яті телефона в ці темні дні. 60 днів війни. 60! Пам’ятаю перші два дні. Далі – туман. Чекаємо, віримо, живемо і дихаємо. Жах, який принесли нам "сусіди", ми переборемо. Бо ми вміємо посміхатися і радіти життю, навіть з щемом в серці,

– наголосила легкоатлетка.

Що відомо про спортсменку