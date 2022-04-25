Левченко: Чекаємо, віримо, живемо і дихаємо
За словами Юлії, вона пам'ятає тільки перші два дні війни, далі – все як у тумані. Спортсменка наголосила, що українці "уміють усміхатися і радіти життю, навіть з щемом в серці".
Читайте також Нах*й всіх росіян, ви дурні мавпи, – емоційне звернення легкоатлетки Бризгіної
Заради яскравих днів і посмішок, заради майбутнього! Трошки кольору з пам’яті телефона в ці темні дні. 60 днів війни. 60! Пам’ятаю перші два дні. Далі – туман. Чекаємо, віримо, живемо і дихаємо. Жах, який принесли нам "сусіди", ми переборемо. Бо ми вміємо посміхатися і радіти життю, навіть з щемом в серці,
– наголосила легкоатлетка.
Що відомо про спортсменку
- Левченко – українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014.
- У Токіо-2020 українка посіла 8-ме місце.