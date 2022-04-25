Левченко: Ждем, верим, живем и дышим

По словам Юлии, она помнит только первые два дня войны, дальше все как в тумане. Спортсменка подчеркнула, что украинцы "умеют улыбаться и радоваться жизни, даже со щемящем сердцем".

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Ради ярких дней и улыбок, ради будущего! Несколько цветов из памяти телефона в эти темные дни. 60 дней войны. 60! Помню первые два дня. Дальше – туман. Ждем, верим, живем и дышим. Ужас, который принесли нам "соседи", мы преодолеем. Потому что мы умеем улыбаться и радоваться жизни, даже со щемлением в сердце,

– подчеркнула легкоатлетка.

Что известно о спортсменке