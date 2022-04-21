У напрямку руского корабля

Бризгіна наголосила, що кожен росіянин є частиною великого зла. За її словами, вона перестала спілкуватися з рідними з Росії.

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Нах*й всіх росіян. Ми вам ніколи не пробачимо. Неважливо хто: спортсмени, знаменитості, політики. Всі ви є частиною великого зла,

– наголосила легкоатлетка.

Самих росіян вона назвала "дурними мавпами".

"Ви, дурні мавпи, які люблять повторювати "тільки військові об’єкти". Ви хворі. Я ненавиджу всіх своїх родичів з росії. Які неодноразово були в Україні та бачили як ми живемо, а потім підтримали свого довбаного президента", – додала Анастасія.



Бризгіна звернулась до росіян / Фото з інстаграму спортсменки

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