У напрямку руского корабля
Бризгіна наголосила, що кожен росіянин є частиною великого зла. За її словами, вона перестала спілкуватися з рідними з Росії.
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Нах*й всіх росіян. Ми вам ніколи не пробачимо. Неважливо хто: спортсмени, знаменитості, політики. Всі ви є частиною великого зла,
– наголосила легкоатлетка.
Самих росіян вона назвала "дурними мавпами".
"Ви, дурні мавпи, які люблять повторювати "тільки військові об’єкти". Ви хворі. Я ненавиджу всіх своїх родичів з росії. Які неодноразово були в Україні та бачили як ми живемо, а потім підтримали свого довбаного президента", – додала Анастасія.
Бризгіна звернулась до росіян / Фото з інстаграму спортсменки
Що відомо про спортсменку
- Анастасія народилася в Луганську, вже вдруге 24-річна атлетка втратила свою домівку через "рускій мір".
- Бризгіна спеціалізується в бігу на 400 метрів.
- Українська легкоатлетка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи в приміщенні (2017), також двічі вона перемагала на чемпіонаті Європи серед юніорів (2017).