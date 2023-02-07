Дивом вижили: трьох футболістів Хатайспора витягнули з-під завалів після землетрусу у Туреччині

Багато новин з'являється у ЗМІ навколо колишнього футболіста Челсі Крістіана Атсу, який опинився під завалами після землетрусу у Туреччині та Сирій. На щастя, життя вінгера Хатайспора вдалось врятувати.

Рятувальникам вдалось витягнути з-під завалів не лише 31-річного лівого вінгера Хатайспора Крістіана Атсу. Також дістали ще двох футболістів Бертуга Їлдирима, Бурака Уксюза та клубного перекладача. Усі, на щастя, живі. Про це повідомив прессекретар турецького клубу Мустафа Озат.

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Хороші новини з розбитої землетрусом Туреччини

Відзначимо, що ще один захисник цього футбольного клубу Керім Алічі самостійно вибрався з-під завалів після моторошного землетрусу.

На жаль, жахлива трагедія, яка сколихнула Туреччину та Сирію забрала життя вже понад 5 тисяч людей. Ця сума може зрости у декілька разів. Детальніше про землетрус у цих країнах читайте – за посиланням.

Однак на цьому хороші новини для Хатайспора закінчились. Ще декілька представників клубу залишаються під уламками, серед яких спортивний диретор команди Танер Савут.

Крістіана Атсу знайшли, але він поранений. Наш спортивний директор Танер Савут все ще вважається зниклим. Зв'язку з ним немає. Хатай дуже постраждав. Ми поступово наближаємося до кінця цих жахливих годин,

– розповів Озат.

Нагадаємо, що ввечері 6 лютого вже з'являлась інформація про порятунок Атсу, але пізніше президент Хатайспора спростував ці чутки. На щастя, хороших новин по футболістам ми таки дочекались.

Цікаво, що саме Атсу, який "народився у сорочці", став автором переможного голу для Хатайспора у ворота Касимпаша (1:0). Матч відбувся напередодні жахливої катастрофи 5 лютого.