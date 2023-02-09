Клубу не до футболу: жахливий землетрус у Туреччині зірвав трансфер футболіста Динамо

Київське Динамо було близьке до чергового трансферу у поточне міжсезоння-2022/2023. Олександр Андрієвський міг перебратись у Туреччину.

Начебто Хатайспор був головним претендентом на Андрієвського. Турецький клуб навіть зробив конкретну пропозицію Динамо по півзахиснику.

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Нефутбольна причина

Однак перехід динамівця у Туреччину зірвався. Ні, не через фінансові забаганки Динамо чи незадовільну пропозицію Хатайспора, а через катастрофу. 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,8.

Відзначимо, що у ЗМІ була інформація про зацікавленість до Андрієвського від лідера Першої ліги України житомирського Полісся. Яку згодом спростували.

Цікаво, що Андрієвський поєднаний контрактом із Динамо до кінця вересня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість трансферу півзахисника становить один мільйон євро.

Місто Хатай, де якраз базується потенційний покупець на Андрієвського, сильно постраждало від стихії. Наразі Хатайспору не до нових трансферів, адже під завалами будинків залишаються працівники цього футбольного клубу.

На щастя, рятувальникам вдалось витягнути живими трьох футболістів Хатайспора та клубного перекладача, ще один вибрався з-під уламків самотужки.

В епіцентрі землетрусу опинилась й українська волейболістка Олеся Рихлюк, яка виступає за турецький клуб Чукурова. Спортсменка розповіла про страшні події.

Також наслідки землетрусу відчула на собі сім'я українського тренера Аль-Айна Сергія Реброва, яка проживає в ОАЕ.

Що відомо про кар'єру Олександра Андрієвського

Розпочинав кар'єру у Металіст-2, але з перервами на оренду у Гірник-Спорт.

У лютому 2015-го залишився без клубу, але вже у березні того року підписав контракт із Динамо-2.

Заради ігрової практики відправився в оренду в одеський Чорноморець та луганську Зорю.

В останній день червня 2018 року повернувся до Динамо-2, а вже наступного дня доєднався до основи киян, за яких виступає до нині.

Але не отримує багато ігрової практики від Мірчі Луческу, тому хотів би покинути команду. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" лише 11 матчів, у яких не відзначився результативними діями.