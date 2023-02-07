Порятунок гравця виявився фейком: ексфутболіст Челсі досі перебуває під завалами у Туреччині
Джерело:Goal.com
Рятувальними продовжують шукати вінгера турецького Хайтаспора Крістіана Атсу. Президент футбольного клубу спростував інформацію про його порятунок.
31-річний лівий вінгер Хайтаспора став жертвою жахливого землетрусу, який 6 лютого сколихнув Туреччину та Сирію. Разом із Ансу, який не виходив із цього часу на зв'язок, під завалами опинився спортивний директор цього турецького клубу Танера Савута.
До теми "Наша будівля витримала": найкраща волейболістка України пережила землетрус у Туреччині
Жахливе спростування
Ближче до вечора 6 лютого з'явилась інформація про порятунок Крістіана Атсу. Начебто футболіста вже дістали з-під завалів у місті Кахраманмараш, де базується місцева команда Суперліги.
Повідомлялось, що футболіста знайшли живим та вже доправили у лікарню. Атсу відбувся легкими травмами – у нього пошкоджена нога та проблеми із диханням. Уболівальники Хайтаспору з полегшенням видихнули. Але на цьому позитивні новини закінчились.
Президент турецького клубу спростував цю інформацію про порятунок Атсу. За словами Лутфу Саваса, Крістіан та Танер Савіту продовжують перебувати під завалами. Рятувальними намагаються якнайшвидше дістати усіх людей з-під зруйнованих будинків.
Відзначимо, що за день до моторошного землетрусу Ансу приніс Хайтаспору вольову перемогу у Суперлізі над Касимпашом 1:0. Крістіан відзначився голом на сьомій компенсованій до поєдинку хвилині.
Що відомо про Ансу, який став жертвою землетрусу у Туреччині
- 31-річний футболіст, який виступає на позиції лівого вінгера.
- Розпочинав свою кар'єру у рідній Гані в клубі Феєнорд, який має таку ж назву, як відомий нідерландський клуб.
- У 2009 році переїхав у Порту U-19, але вже за два роки доєднався до головної команди португальського гранда.
- У Португалії також виступав за Ріу Аве, а вже у 2013-му підписав контракт із лондонським Челсі.
- В Англії провів довгі 8 років. Ансу встиг пограти не лише за Челсі, а й Евертон, Нькасл, Борнмут. Англійський період у кар'єрі Крістіана був із перервами на оренду у нідерландський Вітесс та іспанську Малагу.
- Влітку2021-го перебрався у саудівський Аль-Раід, за яикй виступав до вересня 2022 року.
- Тоді став футболістом турецького Хайтаспору, за який виступав за жахливого землетрусу.
- У поточному сезоні встиг зіграти 4 матчі та забити один гол.