Порятунок гравця виявився фейком: ексфутболіст Челсі досі перебуває під завалами у Туреччині

Рятувальними продовжують шукати вінгера турецького Хайтаспора Крістіана Атсу. Президент футбольного клубу спростував інформацію про його порятунок.

31-річний лівий вінгер Хайтаспора став жертвою жахливого землетрусу, який 6 лютого сколихнув Туреччину та Сирію. Разом із Ансу, який не виходив із цього часу на зв'язок, під завалами опинився спортивний директор цього турецького клубу Танера Савута.

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Жахливе спростування

Ближче до вечора 6 лютого з'явилась інформація про порятунок Крістіана Атсу. Начебто футболіста вже дістали з-під завалів у місті Кахраманмараш, де базується місцева команда Суперліги.

Повідомлялось, що футболіста знайшли живим та вже доправили у лікарню. Атсу відбувся легкими травмами – у нього пошкоджена нога та проблеми із диханням. Уболівальники Хайтаспору з полегшенням видихнули. Але на цьому позитивні новини закінчились.

Президент турецького клубу спростував цю інформацію про порятунок Атсу. За словами Лутфу Саваса, Крістіан та Танер Савіту продовжують перебувати під завалами. Рятувальними намагаються якнайшвидше дістати усіх людей з-під зруйнованих будинків.

Відзначимо, що за день до моторошного землетрусу Ансу приніс Хайтаспору вольову перемогу у Суперлізі над Касимпашом 1:0. Крістіан відзначився голом на сьомій компенсованій до поєдинку хвилині.

Що відомо про Ансу, який став жертвою землетрусу у Туреччині