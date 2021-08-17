Зеленський зустрівся з боксером Хижняком та нагородив його медаллю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими олімпійцями та їх тренерами. Срібному призеру Олімпіади-2020 в Токіо Олександру Хижняку на цій зустрічі він вручив медаль.

Олександр Хижняк став єдиним з українських боксерів, хто здобув медаль на Олімпіаді-2020. Він виборов срібну нагороду, лише у фіналі поступившись кубинському боксеру.

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Під час зустрічі в Офісі Президента Олександр Хижняк отримав медаль "За заслуги" I ступеню. Тренує боксера його батько Олександр Хижняк. Він теж отримав нагороду – медаль "За заслуги" II ступеню.

Головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський за свою роботу отримав медаль "За заслуги" III ступеню.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо-2020 збірна України завоювала 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових нагород.