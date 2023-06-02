"Без Зеленського вже б Росія була в Україні": Усик відзначив роль Президента у війні

Чемпіон світу з боксу симпатизує Верховному головнокомандуючому нашої країни. На його думку, без Володимира Олександровича Україна би не вистояла у війні.

З початку повномасштабної війни із Росією багато українських спортсменів, як і звичайних громадян, повстали проти окупантів. Одним із них став Олександр Усик.

До теми Чемпіонська підтримка: Олександр Усик – амбасадор збірної України з футболу

Боксер був в лавах тероборони, а після відновлення кар'єри активно допомагає Батьківщині у фінансовій та гуманітарній сферах. Також Олександр став амбасадором благодійної платформи UNITED24, створеної за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Вже б Росія була в нас, – Усик про роль Зеленського

Усик висловився про роль голови держави у війні з Росією. Він впевнений, що якби Зеленський залишив країну у перші дні повномасштабного вторгнення, терористи вже окупували б Україну.

Я знайомий із Зеленським, він красень. Якби він утік, нічого б не було. Вже б Росія була в нас в Україні. І вже б вони свої правила вказували. Він залишився в Києві. Від цього народ встав і повірив, що це Президент, а не той, який втік та кинув свій народ. А Зеленський нікуди не втік. Він залишився в Києві зі своїм народом. Тоді люди зрозуміли, що нам треба воювати за наш дім, нам не можна віддавати наш дім. Ми набагато менші, у нас набагато менше зброї та людей. У нас практично немає такої зброї, яка є там. Звичайні бабусі виходили і приносили бензин і хліб, останнє віддавали. Звичайно, за цей народ треба воювати і за цей народ можна померти,

– заявив Усик.

Досягнення Олександра у боксі

Нагадаємо, що Олександр є чемпіоном світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Ці пояси він завоював у вересні 2021-го у бою із Ентоні Джошуа.

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У серпні ж минулого року Усик захистив ці трофеї у поєдинку-реванші з AJ. Команда українця намагалась домовитись із Тайсоном Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона.

Втім "Циганський король" зажадав багато грошей за зустріч, тому переговори зайшли в тупік. Тепер Усик має провести обов'язковий захист поясу WBA проти Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 26 серпня у Польщі.