Олександр Усик зізнався, що бій у Польщі виглядає для нього надзвичайно привабливим. Боксер знайшов низку переваг для себе та українського народу.

Все для народу

Олександр Усик зазначив, що він дуже радий бути в Польщі та нагадав, що 7 років тому він бився тут з Кшиштофом Гловацьким, а зараз намагається зі своєю командою організувати ще один поєдинок у Вроцлаві. Боксер висловити подяку польському народу, який прийняв тисячі українців, а конкретніше його "братів", як сказав сам Усик.

Також український боксер зазначив, що одним з його завдань наразі є організація бою з Дюбуа таким чином, щоб український народ міг спокійно прийти і подивитися шоу. Олександр зазначив, що така ініціатива буде для українців ковтком радості в нинішніх реаліях.

Коли я почув про таку можливість, мені було байдуже, Краків це, Варшава чи Вроцлав. Мені просто сподобалася ідея битися в Польщі. Я дякую Богу, що це буде Вроцлав, бо це близько 300 кілометрів від кордону з Україною. На автомобілі можна дістатися відносно швидко. Щодо плану на бій. По-перше, це близько від України, по-друге, мені буде легше розкручувати поєдинок. Зустрічатися з журналістами, з уболівальниками, якщо є можливість. Це гарне місце для підготовки,

– розповів Усик.

Також українець відгукнувся і про свого скандального потенційного опонента Тайсона Ф'юрі: "Спочатку вам потрібно нагодувати того товстуна, яким є Ф’юрі. Якщо ми нагодуємо його грошима, то зможемо його "прибити". Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа повинен відбутися 12-го серпня у польському Вроцлаві. До того ж в разі перемоги український боксер зможе взяти участь в супертурнірі в Саудівській Аравії. Саме там повинен відбутися бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.