Зеленський відреагував на затримання Усика, боксера відпустили

Володимир Зеленський розповів, що поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Наразі українського боксера вже відпустили.

Зеленський висловив обурення ставленням до легендарного українського боксера. Про це мовиться на офіційній сторінці президента.

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Реакція Володимира Зеленського

Президент повідомив, що доручив МЗС та МВС якнайшвидше розібратися в цьому інциденті.

Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова,

– сказав Володимир Зеленський.

Опівночі голова держави розповів, що з Усиком "все вже добре". За його словами, "нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує".

Він продублював цей допис польською у соцмережі X, прикріпивши фото звільненого Усика. На цьому кадрі відомий боксер стоїть в аеропорту пліч-о-пліч з Генконсулом України в Кракові Вячеславом Войнаровським, який приїхав на місце інциденту.



Усик після звільнення в аеропорту Кракова / Фото з X Володимира Зеленського

Пізніше Олександр Усик прокоментував ситуацію. Спортсмен написав, що "сталося непорозуміння". Він подякував українським дипломатам за підтримку і навіть висловив "респект" польським правоохоронцям.

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