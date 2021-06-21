Збірно, ми з тобою, – Зеленський відреагував на прикру поразку України в матчі Євро-2020

У третьому турі групи C на Євро-2020 збірна України мінімально поступилася Австрії. Президент Володимир Зеленський прокоментував прикру поразку "синьо-жовтих" з рахунком 0:1.

Глава держави слушно зауважив, що на чемпіонаті Європи зібрані найкращі національні команди. А третій поєдинок квартету для підопічних Андрія Шевченка видався важким.

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Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь в 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірно, ми з тобою! Слава Україні!

– написав президент.

Україна ще може вийти у плей-офф

Регламент турніру дозволяє 4 колективам з 6, які посіли 3 місце, продовжити участь на турнірі. За яких умов "синьо-жовті" зможуть зіграти в 1/8 фіналу.

Після поразки від збірної Австрії на Євро-2020 національна команда України все ще має шанси вийти у плей-офф.

Актуально Євро-2020: за яких умов збірна України вийде у плей-офф турніру