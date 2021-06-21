Глава государства справедливо заметил, что на чемпионате Европы собраны лучшие национальные команды. А третий поединок квартета для подопечных Андрея Шевченко выдался тяжелым.

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Да, сегодня горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не упустила как шанса на участие в 1/8 финала, так и нашей с вами поддержки! Потому что это – наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!

– написал президент.

Украина еще может выйти в плей-офф

После поражения от сборной Австрии на Евро-2020 у национальной команды все еще есть шансы выйти в плей-офф.

Регламент турнира позволяет 4 коллективам из 6, занявшим 3 место, продолжить участие на турнире. При каких условиях "сине-желтые" смогут сыграть в 1/8 финала.

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