Зеленський відпрацював усе до копійки, – Денис Гармаш

31-річний футболіст київського Динамо та збірної України Денис Гармаш розповів, як на дні народження його дружини Сніжани виступав нинішній президент України Володимир Зеленський.

Футболіст пригадав події, які відбулися ще до президенства Володимира Зеленського.

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– Тебе раніше можна було побачити на концертах "Кварталу 95". Ваш гумор збігається?

– Іноді можна посміятися. Так, ми раніше ходили з дружиною. А зараз щось... Зеленський пішов – і якось не те стало.

– Небагато футболістів можуть собі дозволити на день народження дружини запросити ведучим вечора майбутнього президента України.

– Так було. Захотіли жарти послухати.

– Дорого коштував тоді президент України?

– Нормально.

– Відпрацював до останньої копійки все?

– Так. Та ми й недовго, до 12 тоді посиділи — і все. Бо ж у нас режим був, до 12 можна тільки було. Навіть сам президент здивувався: "Ого! Вперше мене тільки з 8 до 12 — і все. Я цілу ніч був готовий". Але вийшло так.

– Гумор футбольний був?

– Про нас, про сім'ю. Було й про футбол. Різне. Весело було.

– Ви підтримували зв'язок із Зеленським?

– Ми не спілкувалися. Ми більше з Юзіком, з Кошовим. А зараз ні.

Кар'єра Гармаша в Динамо