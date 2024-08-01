Напівсанкції та популізм: Зеленський розніс допуск "нейтральних" спортсменів до Ігор-2024

У Парижі до екватора наближаються змагання XXXIII Олімпійських ігор. Ганебним рішенням МОК туди в "нейтральному" статусі буди допущені російські та білоруські спортсмени.

Допуск атлетів із країн-агресорок прокоментував Володимир Зеленський. Це сталося під час інтерв'ю французьким ЗМІ.

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Чітка позиція Зеленського

Президент України назвав напівсанкціями дозвіл спортсменам із Росії та Білорусі змагатися на Іграх-2024. Також він заявив, що до Олімпіади не варто було допускати й представників з інших авторитарних країн, зокрема, Північної Кореї, адже вони несуть загрозу для всього світу.

А чим відрізняється Північна Корея від Білорусі у цьому разі? Північна Корея, яка погрожує ядерною зброєю всьому світу, продає ракети та мільйони артилерійських снарядів Росії, і всі ці мільйони йдуть на вбивство українців,

– сказав Зеленський.

Він додав, що для того, щоб побороти будь-яку тиранію, треба діяти "дуже конкретно", а не займатися популізмом.

Якщо ми вводимо санкції – давайте їх вводити. Якщо це напівсанкції, краще не гратися популізмом. Подивіться на цей нейтральний прапор, що там? Хай будуть плями крові, і тоді нехай виступають,

– заявив Президент України.

Нагадаємо, що до Олімпіади-2024 було допущено 31 спортсмена з Росії та Білорусі. Змагання триватимуть до 11 серпня. Наразі Україна має у своєму активі дві медалі – "бронза" Ольги Харлан і "срібло" Сергія Куліша.