Допуск атлетов из стран-агрессорок прокомментировал Владимир Зеленский. Это произошло во время интервью французским СМИ.

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Четкая позиция Зеленского

Президент Украины назвал полусанкциями разрешение спортсменам из России и Беларуси соревноваться на Играх-2024. Также он заявил, что к Олимпиаде не стоило допускать и представителей из других авторитарных стран, в частности, Северной Кореи, ведь они несут угрозу для всего мира.

А чем отличается Северная Корея от Беларуси в этом случае? Северная Корея, которая угрожает ядерным оружием всему миру, продает ракеты и миллионы артиллерийских снарядов России, и все эти миллионы идут на убийство украинцев,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что для того, чтобы побороть любую тиранию надо действовать "очень конкретно", а не заниматься популизмом.

Если мы вводим санкции – давайте их вводить. Если это полусанкции, лучше не играть популизмом. Посмотрите на этот нейтральный флаг, что там? Пусть будут пятна крови, и тогда пусть выступают,

– заявил Президент Украины.

Напомним, что к Олимпиаде-2024 был допущен 31 спортсмен из России и Беларуси. Соревнования продлятся до 11 августа. Сейчас Украина имеет в своем активе две медали – "бронза" Ольги Харлан и "серебро" Сергея Кулиша.