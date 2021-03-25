Not bad, – Зеленський привітав збірну України з результатом у матчі з Францією

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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічию України з Францією (1:1) в першому матчі відбору ЧС-2022. Гарант відреагував англійською.

Глава держави вважає, що нічия з Францією є дуже непоганим рахунком.

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"Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad (непогано – англ.). Вітаю команду і тренера з крутим результатом, здобутим незважаючи на солідні кадрові втрати. Вперед, Україно!" – написав Зеленський.

Франція – Україна: після матчу

  • Збірна України 24 березня сенсаційно зіграла внічию проти Франції у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022.
  • На підопічних Андрія Шевченка у березні чекають ще дві гри у відборі на чемпіонат світу-2022. Вже 28 березня українська збірна зіграє у Києві проти Фінляндії, а вже через три дні (31 березня) поміряються силами з Казахстаном.
  • Це лише друга перемога українців у протистояннях проти французької збірної. Єдину звитягу до цього матчу Україну здобула ще у листопаді 2013 року (2:0). Сталось це у відборі на чемпіонат світу.