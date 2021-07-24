Покладе гарний початок, – Зеленський привітав Білодід з першою медаллю на Олімпіаді

24 липня 2021 , 14:51
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід принесла першу медаль нашій країні на Олімпіаді-2020. Президент Володимир Зеленський привітав спортсменку з "бронзовою" перемогою.

Пишаємось наполегливістю Дарії, – президент

Глава держави наголосив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна. Зазначимо, Білодід виборола у поєдинку бронзову медаль.

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Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях!  Олімпійське "золото" Дарії ще попереду,
– наголосив Зеленський.

Що відомо про "бронзову" перемогу Білодід

  • У Токіо 24 липня українка перемогла ізраїльтянку Широ Рішоні у фіналі вагової категорії до 48 кілограмів. 
  • Бронзова нагорода стала першою медаллю збірної України на Олімпіаді. Крім того, це перша нагорода у дзюдо на Олімпійських іграх з часів Пекіна-2008.
Автор: Софія Мінджоса