Покладе гарний початок, – Зеленський привітав Білодід з першою медаллю на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід принесла першу медаль нашій країні на Олімпіаді-2020. Президент Володимир Зеленський привітав спортсменку з "бронзовою" перемогою.

Пишаємось наполегливістю Дарії, – президент

Глава держави наголосив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна. Зазначимо, Білодід виборола у поєдинку бронзову медаль.

До теми Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо

Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Олімпійське "золото" Дарії ще попереду,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про "бронзову" перемогу Білодід