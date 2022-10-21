Моменти з благодійного заходу потрапили в об'єктиви камери журналіста Esnews. Під час події слово взяв президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.

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Спеціальний пояс для чемпіона світу

Олександр Усик отримав із рук глави організації спеціальний пояс WBC, який був зроблений у кольорах українського прапора – синьо-жовтий.



Усик отримав спеціальний пояс від WBC / Скриншот із відео

У своїй промові Сулейман пригадав титулованих українських боксерів братів Кличків, Василя Ломаченка, Олександра Гвоздика. Відзначимо, що двоє останніх відвідали благодійну ініціативу від фонду Усика.

У 2018 році WBC провів конвенцію у Києві. Ми створили цей пояс WBC, оскільки брати Клички, Ломаченко, Гвоздик та Усик були героями своєї країни. Цей пояс для нашого дорогого чемпіона. Він визначає тебе героєм людства. Нехай Бог і далі допомагає тобі залишатися таким активним. Ми бажаємо тобі успіх,

– сказав президент WBC.

Усик отримав спеціальний пояс від WBC: дивіться відео