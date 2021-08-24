Зеленський нагородив Шевченка на параді до Дня Незалежності
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка. Зеленський вручив нагороду Шевченку на параді до Дня Незалежності.
Шевченко: Хорошої поїздки в Америку
Шевченко отримав орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня, який вручається за державне будівництво, зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за видатну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.
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Під час вручення ордену Зеленський та Шевченко обмінялися декількома словами. Президент подякував Шевченку за його внесок у розвиток України.
Водночас тренер побажав успіхів Зеленському у США. Як відомо, наприкінці літа Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Джо Байденом.
Велике дякую. Дякую за підтримку, за все. Ну ми ще побачимося. Хорошої поїздки в Америку,
– сказав Шевченко.
- Андрій Шевченко очолював збірну з 2016 до 2021 року. Найбільшим досягненням тренера на чолі збірної став вихід в 1/4 фіналу Євро-2020.
- На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).
- Як футболіст Шевченко третій в історії України володар "Золотого м'яча" (2004) та перший українець, який виграв Лігу чемпіонів (2003).
- Шевченко виступав за Динамо, італійський Мілан та лондонський Челсі.