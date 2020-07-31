Президент Володимир Зеленський хоче запросити в Україну главу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. Глава держави прагне показати, як Україна готується до того, щоб стати одним з учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про доручення Зеленського розглянути питання приїзду в Україну Томаса Баха. Про це інформує сайт ОП.

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Україна готується стати учасником конкурсу на проведення Олімпіади

Україна готується подати заявку на проведення Олімпійський 2028 або 2030 року.

Поки заявку на Літні Олімпійські ігри 2028 подали Париж (Франція) та Лос-Анджелес (США). Натомість на Зимові Олімпійські ігри 2030, окрім Львова, претендують:

Барселона (Іспанія)

Саппоро (Японія)

Солт-Лейк-Сіті (США)

Ванкувер (Канада)

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що президент НОК Сергій Бубка працює над питанням участі України у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го чи 2030 року.

Гутцайт вважає, що проєкт дасть поштовх для розвитку масового спорту. Він акцентував увагу на зимових видах спорту.

Проєкт отримав підтримку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Подача заявок на проведення Олімпійських ігор здійснюється за 7 років до проведення турніру.