20 квітня в китайському місті Сяминь стартував сезон Діамантової ліги. У змаганнях зі стрибків з жердиною взяв участь знаменитий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс, пише 24 Канал.

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Шведського феномена не зупинити

Рекордсмен розпочав свій виступ з висоти у 5,62 метра, яку підкорив з першої спроби. Потім 24-річний спортсмен взяв 5,82 і 6 метрів. Цей результат дозволив йому здобути перемогу в змаганнях.

Проте Дюплантіс вирішив не зупинятися. Він переніс планку на рекордну висоту 6,24 метра і взяв її з першої спроби. Це новий світовий рекорд зі стрибків у висоту.

Своє попереднє досягнення, яке було встановлено у вересні 2023 року, він перевершив на один сантиметр (6,23 метра).

Відео рекордного стрибка

Срібна медаль дісталася американцю Сему Кендріку (5.82 м), а "бронзу" отримав представник Китаю Хуан Бокай (5.72 м).

Що відомо про світового рекордсмена